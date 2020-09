Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani piazza un colpo che può cambiare gli equilibri del campionato di Serie B, che prende il via domani con l'anticipo tra i brianzoli e la Spal. La formazione neopromossa ha chiuso l'accordo con la Fiorentina per Kevin Prince Boateng, che in passato ha indossato per due volte la maglia del Milan (conquistando uno scudetto e una Supercoppa Italiana) sotto la gestione Berlusconi. Il giocatore è atteso a Monza tra oggi e domani.



Boateng, che aveva ancora un anno di contratto con la Fiorentina, è reduce dall'esperienza al Besiktas, con cui ha collezionato 25 presenze totali e 4 gol.