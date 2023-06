Il Monza si sta muovendo sul mercato per rinforzare la squadra dopo il grande campionato disputato quest'anno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con la salvezza sono scattati automaticamente i riscatti di Caprari, Pessina, Cragno, Petagna e Pablo Marì. Tuttavia, per muoversi sul mercato Adriano Galliani dovrà concentrarsi sulle cessioni. Mota Carvalho e Augusto sono i nomi caldi per incassare. L'innesto più importante, al momento, sarà fatto a centrocampo. Il nome che risuona dalle parti del Brianteo è quello di Tom Davies, classe 1998, dell'Everton, a cui i brianzoli hanno offerto un triennale.