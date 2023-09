Ottimi risultati grazie a uno stile di gioco ben preciso. La mano di Raffaelesi nota eccome in questo, una squadra con personalità che sa il fatto suo, come ha dimostrato a Roma contro la Lazio. Il Monza è stata la squadragrazie all’arrivo in panchina di Palladino, che ha creato un sistema di gioco basato sul possesso palla e l’attacco. In queste giornate, la squadra di Palladino ha dimostrato di saper giocare un calcio offensivo, ben organizzato e soprattutto propositivo.Dopo cinque partite,ma davanti alla Lazio di Maurizio Sarri ferma a 32’ 52’’. Il 3-4-2-1 è il sistema di gioco scelto da Palladino per il suo Monza, schema in cui si esaltano molto gli esterni. Un modulo con dei meccanismi ben precisi e la capacità di essere decisamente pericoloso per le difese avversarie. Nel sistema di gioco di Palladino,sono funzionali al possesso palla per la creazione di spazi nella difesa avversaria.Il possesso palla non è sterile e fine a se stesso, ma è invece molto produttivo e rivolto ad offendere. Nelle prime cinque giornate, infatti,. Un numero importante che porta il Monza in terza posizione per tiri in porta dopo il Napoli che ne ha realizzati 90 e la capolista Inter, autrice di 97 tiri.Un esempio del gioco offensivo di Palladino è. Al momento del cross di Ciurria, infatti, c’erano ben sei giocatori in area, pronti a finalizzare. Le variazioni che Palladino prova anche in attacco sono un’altra dimostrazione della sua preparazione tattica. La scorsa stagione e le prime cinque partite di quest’anno, hanno messo in luce come il tecnico monzese sia un allenatore capace di trovare una. L'obiettivo del Monza è chiaramente quello di salvarsi, ma il club vuole vivere un campionato da protagonista. Con un allenatore come Palladino e una squadra che ne ha assimilato la sua filosofia, ci si può togliere più di qualche soddisfazione. Aspettando di vivere poi- ma soltanto per un anno in più, fino al