Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese sono le gare delle 15 della domenica di Serie A. Di seguito i prinicipali episodi da moviola delle due partite.



Monza-Fiorentina

Arbitro: Sacchi

Guardalinee: Affatato-Severino

Quarto uomo: Cosso

Var: Di Martino

Avar: La Penna



56' - Rigore per il Monza e ammonizione per Amrabat: il centrocampista marocchino entra in ritardo su Mota Carvalho e stende l'avversario in area con un pestone. Qualche dubbio iniziale anche sulla posizione di partenza di Mota, ma è tutto regolare.



47' - Pessina segna il gol del 3-2 ma l'arbitro lo annulla dopo la segnalazione del Var: il giocatore si aggiusta il pallone con il braccio prima di calciare, Di Martino riferisce l'irregolarità a Sacchi che non ha neanche bisogno di rivedere l'azione al monitor e annulla il gol.



Udinese-Cremonese

Arbitro: Fourneau

Guardalinee: Rossi L.-Yoshikawa

Quarto uomo: Orsato

Var: Abbattista

Avar: Abisso