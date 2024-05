Monza-Frosinone LIVE!

34 minuti fa



Missione tre punti in terra brianzola per il Frosinone di Eusebio Di Francesco. La formazione ciociara affronta il Monza di Raffaele Palladino all'U-Power Stadium in una sfida fondamentale, nel penultimo turno di campionato, per raggiungere l'obiettivo salvezza. Dall'altra parte, i padroni di casa cercano un altro risultato positivo per chiudere al meglio una stagione già positiva.



FORMAZIONI UFFICIALI



MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Mota; Djuric

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira.