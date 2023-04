Adriano Galliani conferma l'allenatore per la prossima stagione. L'amministratore delegato del Monza ha dichiarato a margine del Premio Brera al teatro Dal Verme di Milano: "Raffaele Palladino resterà al Monza. Non è in discussione, ci sarà anche l’anno prossimo sicuramente. Solo per scaramanzia non abbiamo firmato, la colpa è la mia. Ci siamo dati la mano, lui resterà. Ogni volta che ho fatto un rinnovo in questi anni al Monza, c’è stato un calo da parte del giocatore. Quindi ora non voglio fare il rinnovo fino a quando non ci sarà la salvezza aritmetica. Ma il futuro di Palladino non è in discussione".



"Abbiamo avuto una grande intuizione: mettere Palladino in panchina che a dir la verità avevo preso per fare il calciatore. Ha avuto un percorso pazzesco, con lui in panchina abbiamo un percorso da Europa League. È il Sacchi del nuovo calcio? Forse, anche se è difficile rispondere. Berlusconi quando glielo proposi mi ha seguito e dobbiamo dire grazie a lui se il Monza dopo 110 anni è riuscito a vincere a Milano con l’Inter. Il nostro presidente è un leone, gli vogliamo tanto bene, ce la farà anche questa volta".