Adriano Galliani ha colpito ancora. Il Condor, infatti, ha piazzato un colpo fondamentale per il suo Monza, uscito sconfitto anche dall'ultimo turno di campionato. L'attenzione di tifosi e media, però, non è focalizzata sulla sconfitta patita in casa contro il Gubbio, bensì sull'arrivo alla corte di Brocchi di un pezzo da novanta per la categoria come Raffaele Palladino, vecchia conoscenza della Serie A e giocatore di assoluto talento. L'ex Juventus, infatti, potrà portare non solo la sua qualità, che in un campionato come quello di C può certamente fare la differenza, ma anche e soprattutto la sua esperienza ad alti livelli. Quello che sembra maggiormente mancare a questo Monza, in effetti, pare essere proprio la maturità e la serenità nel giocare nei momenti più delicati della stagione come questo. I lombardi, infatti, potevano portarsi a -3 dal secondo posto, ma proprio sul bello si sono fatti beffare da un avversario non insuperabile come il Gubbio.



IL COLPO DEL CONDOR - Protagonista di questo colpo, oltre allo stesso Palladino, è stato lo stesso Galliani, che ha avuto il merito di restare vigile ed attento sul mercato fino all'ultimo momento disponibile (come sempre gli è accaduto in carriera). L'ex Amministratore Delegato del Milan ha dimostrato di poter essere ancora un dirigente di spessore e, soprattutto, di poter ancora piazzare colpi di assoluto livello (certo, considerato il livello della categoria). Ecco perché Silvio Berlusconi ha deciso di affidare le chiavi della società nelle mani del suo sempiterno braccio destro, che a prescindere dagli errori commessi negli ultimi anni di complicata gestione al Milan resta uno dei migliori dirigenti sportivi italiani di sempre.



GIRONE A - Brutte notizie per la Juventus U23 che perde la ghiottissima occasione di portarsi a -1 dal Pontedera, bloccato sull'1-1 dal Cuneo. I ragazzi di Zironelli, infatti, sono stati travolti nel fortino del Moccagatta dalla Pistoiese, che ha calato il poker in quello stadio che negli ultimi mesi era stato inviolabile. Torna al successo anche l'Entella, che vince di misura in casa del Novara e mantiene quattro punti di vantaggio sul Piacenza secondo. Continua a vincere anche il Pisa, che dopo un complicato avvio di stagione ha trovato una buona continuità che gli ha permesso di riportarsi a contatto con le primissime della classe che appena qualche mese fa erano distanti più di 10 punti.



Risultati: Pro Patria – Arezzo 1-1; Robur Siena – Arzachena 1-3; Pro Vercelli – Gozzano 1-0; Olbia – Lucchese 0-1; Juventus U23 – Pistoiese 0-4; Carrarese – Pro Piacenza 3-0 a tavolino; Albissola – Pisa 0-1; Pontedera – Cuneo 1-1; Piacenza – Alessandria 4-0; Novara-Entella 1-2.



Classifica: Virtus Entella* 63, Piacenza* 59, Pisa 56, Pro Vercelli* 54, Robur Siena 53, Carrarese 53, Arezzo 52, Pro Patria 47, Novara 43, Pontedera 40, Juventus U23 35, Olbia 34, Alessandria* 33, Pistoiese 33, Gozzano 33, Arzachena 30, Cuneo 28, Lucchese 24, Albissola 23.



GIRONE B - Il Pordenone pareggia ancora, ma guadagna comunque un punto sulla Triestina, caduta sul campo dell'ottima Imolese, che si conferma grande rivelazione di questa stagione e seria candidata a ricoprire un ruolo da protagonista anche ai playoff. Dato curioso della giornata è che, tolti i successi di Imolese e Gubbio contro il Monza, ci sono stati solo pareggi in tutte le altre partite del weekend. Ad ulteriore dimostrazione di come, nonostante l'allungo iniziale del Pordenone, il Girone B resti estremamente equilibrato. Risultati: Albinoleffe - Fermana 1-1 ; Rimini - Fano 0-0

Monza – Gubbio 0-1; Pordenone – Sudtirol 0-0; Renate – Teramo 0-0; Vicenza – Ternana 1-1; Imolese – Triestina 2-1; Sambenedettese – Virtus Verona 1-1; FeralpiSalò - Giana Erminio 1-1; Pesaro-Ravenna 0-0.



Classifica: Pordenone 64, Triestina 57, Feralpisalò 55, Imolese 53, Sudtirol 51, Monza 51, Ravenna 49, Fermana* 45, Vicenza 42, Sambenedettese 41, Teramo 38, Gubbio 38, Ternana 37, Vis Pesaro 37, Albinoleffe 36, Virtus Verona 36, Renate 34, Giana Erminio 34, Rimini 33, Fano* 30.



GIRONE C - Il Trapani vince una sfida chiave contro la Viterbese e approffitta dell'ennesimo stop della Juve Stabia (quattro pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque) per portarsi a -1 dai campani. Corsa alla promozione completamente riaperta, con due squadre assolutamente in lotta per vincere un girone che sembrava chiuso non più di un mese fa. Vince anche il Catanzaro che agguanta al terzo posto il Catania in quello che sarà un altro duello interessante da qui fino al termine della stagione. In coda perde punti preziosi il Bisceglie, comunque autore di un buon pareggio con la capolista, che vede il Rieti allungare a +3 così come il Siracusa.



Risultati: Virtus Francavilla – Potenza 0-0; Cavese – Catanzaro 0-2; Vibonese – Paganese 0-0;Rieti – Reggina 1-0; Bisceglie – Juve Stabia 0-0; Trapani – Viterbese 2-0; Matera – Monopoli 0-3 a tavolino; Casertana – Rende 1-2; Sicula Leonzio – Siracusa 1-2.



Classifica: Juve Stabia* 65, Trapani* 64, Catanzaro** 57, Catania** 57, Potenza* 47, Monopoli* 44, Virtus Francavilla* 43, Vibonese* 42, Viterbese*** 41, Casertana* 41, Rende 40, Cavese** 40, Reggina* 40, Sicula Leonzio 39, Siracusa* 32, Rieti** 32, Bisceglie 29, Paganese* 14, Matera.