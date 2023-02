Adriano Galliani, nel corso di una lunga intervista a Sky, racconta un retroscena sull’acquisizione del Monza: In occasione di uno dei tradizionali pranzi del martedì gli dissi che c'era il Monza in vendita. Ci siamo seduti a tavola e disse a tutti quelli che c'erano, tra i quali dirigenti di Fininvest, che aveva saputo da me che il club era in vendita. Tutti dissero di sì, di prenderlo, e Silvio mi disse: 'Vai e fai'”.