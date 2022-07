Il nuovo acquisto del Monza Matteo Pessina ha parlato del suo ritorno in biancorosso: "Quando me ne sono andato sette anni fa era tutto diverso, ora c'è una nuova situazione; da...Serie A - ha detto l'ex Atalanta a Sky Sport - Per me è emozionante tornare qui, sono contento di tornare dove tutto è iniziato. Da tempo pensavo di poter tornare un giorno, farlo a 25 anni con una società che ha grandi progetti è speciale. Qui sono a casa mia, è questo che mi ha spinto a tornare".