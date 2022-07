Il Monza continua a muoversi sul mercato per regalare al tecnico Giovanni Stroppa una rosa competitiva per la prima stagione in Serie A. In questo momento è in corso, in un noto hotel al centro di Milano, un incontro tra il ds dei brianzoli Filippo Antonelli e la Roma: al centro delle discussioni, il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar.



