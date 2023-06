Adriano Galliani si mette a disposizione per un futuro lontano dal Monza e dal calcio: è pronto per tornare ad occuparsi unicamente di politica. Nella settimana più dolorosa per la scomparsa di Silvio Berlusconi, Galliani esce allo scoperto e, a Il Corriere della Sera, risponde ai rumors su una possibile candidatura con Forza Italia: "Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qualunque settore. Al momento nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né del futuro della società di calcio del Monza".



MONZA IN VENDITA - L'indiscrezione si aggiunge ai rumors delle ultime ore con la famiglia, i figli di Berlusconi, che avrebbero chiesto a Galliani di rinunciare al calcio. Questo perché, evidenzia il Corriere, il Monza verrà messo in vendita: da un'iniziale ricerca di un socio di minoranza, si è passati alla volontà di vendere in toto le quote della società brianzola. L'idea della famiglia Berlusconi è di chiedere a Galliani di presentarsi alle elezioni suppletive che si terranno prima di ottobre per rilevare il seggio vacante in Senato che era occupato da Silvio Berlusconi. Così facendo, il dirigente tornerebbe a occuparsi di politica come già aveva fatto nel 2018, quando era stato candidato alle politiche. Galliani, in buoni rapporti anche con Marta Fascina, riflette.