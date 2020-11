Dopo la bella vittoria contro il Frosinone per 2 a 0 al Brianteo di sabato ha parlato, ai microfoni di Estenews, il numero uno del Monza Antonio Lamanna. Il portiere si è soffermato molto sul momento dei brianzoli e sulle loro ambizioni. Questo sono state le sue parole:

"Dalla gara contro il Pordenone è aumentata la fiducia. C'è stata quella spinta e quella convinzione per credere ancor di più nel nostro valore. Non prendere gol è la base per vincere, ma la fase difensiva parte dagli attaccanti. Il merito è di tutti quando non prendiamo i gol.



Il Covid è stata una difficoltà e una preoccupazione per la squadra. Abbiamo fatto pochi allenamenti di gruppo in quel periodo. É stata comunque una difficoltà gestita bene, soprattutto da chi ha continuato a giocare. Una dimostrazione in più del nostro valore anche a livello umano.



Se vuoi vincere le partite non puoi pensare che ci siano gare facili. Queste 3 vittorie ci devono portare convinzione per poter ripetere queste "imprese". Quello che è stato non deve essere una distrazione. La Serie B è stata sempre così. L'anno scorso la vittoria così larga del Benevento è stato un caso. Tra playoff e playout ci sono sempre pochi punti. Errore grave pensare che ci siano partite semplici.



E' stato bello andare sotto la curva. Da parte nostra ci tenevamo a questo gesto. Speriamo che si torni presto alla normalità. É stato un gesto liberatorio visto che in casa non vincevamo da febbraio (anche per i noti motivi)"