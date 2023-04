Monza-Fiorentina 3-2



Di Gregorio 7: nel primo tempo incassa due gol senza fare neppure una parata. Grandissimo assist su rinvio per il gol di Dany Mota, nella ripresa è attento sui tiri dei viola e sul colpo di testa di Cabral nel finale.



Izzo 5,5: ha di fronte un brutto cliente come Saponara, lo soffre e lo tiene in gioco in occasione del gol (42’ st Marlon sv).



Pablo Marì 5,5: male anche lo spagnolo contro la fisicità e la mobilità di Cabral.



Caldirola 6: raggiunge la sufficienza perché dopo l’exploit di San Siro stava per concedere il bis su angolo di Colpani e nella ripresa colpisce un palo. Ma dalla sua parte Kouamé ha fatto male al Monza.



Ciurria 5,5: nessuna giocata degna di nota dell’esterno che oggi rimane molto in ombra.



Rovella 6: cerca di mettere ordine alla manovra del Monza dopo l’inizio shock, in parte ci riesce.



Pessina 6,5: all’inizio viene travolto come quasi tutti i brianzoli dalla verve della Fiorentina, poi si riprende e segna allo scadere del primo tempo il 3-2, annullato dal Var per un tocco di mano. Gioia solo rimandata perché il gol del capitano arriva nella ripresa con il mancino su calcio di rigore (23’ st Machin 6,5 ottimo filtro a centrocampo per proteggere la difesa e recuperare palloni).



Carlos Augusto 5,5: giornata no per il brasiliano: gioca un brutto primo tempo e non si riscatta nella ripresa.



Colpani 6: un paio di buone accelerazioni sulla fascia che mettono in crisi Biraghi, è sempre lui vicino al capitano viola in occasione della sua autorete. Ma l’errore su assist di Caprari è da matita rossa (23’ st Donati 6 Diligente come quinto di destra).

Caprari 7,5: il primo gol è suo dopo un doppio dribbling in area su Dodo e Quarta. Sfiora anche la doppietta con un tiro a giro e nella ripresa prova a mandare in gol Colpani. Pericolo costante per i viola. (33’ st Petagna sv).



Dany Mota 7,5: preferito a Petagna, tiene in apprensione i centrali della Fiorentina e li brucia sul rinvio di Di Gregorio per il gol del 2-2. Poi procura il rigore del sorpasso (42’ st Valoti sv).



All. Palladino 7,5: il suo Monza è ormai una squadra matura e lui un grande allenatore. Sotto 0-2 dopo 13’, la squadra non si abbatte, si rialza piano piano e ribalta la Fiorentina che non perdeva da otto giornate. La salvezza è ormai raggiunta e ora si può alzare l’asticella.