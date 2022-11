Monza: si limita all’ordinaria amministrazione per tutto il pomeriggio.: netto passo avanti in termini di sicurezza trasmessa alla squadra e concentrazione. Sfiora anche il gol di testa.: solido e concreto, si conferma elemento indispensabile per la retroguardia monzese, riuscendo ad imbavagliare chiunque passi dalle sue parti.: Dia lo beffa una volta in avvio: sarà l’unica incertezza di un match condotto con la consueta carica di agonismo e personalità.: si presenta con una rovesciata al 10’ del primo tempo. Contributo importante sul piano del dinamismo e della corsa, è attento a non sbilanciare una squadra che sulla corsia sinistra affonda ancora più spesso.(dal 32’ st: uno scampolo di match a risultato acquisito): confermato nel ruolo di vice Sensi, sfodera una prestazione in cui coniuga perfettamente il centrocampo e la linea dei trequartisti. Gioca in un modo semplice ma mai banale, risultando estremamente efficace. Il gol è il giusto premio per la sua gara.: in netta crescita dopo le ultime due sfide, si “incolla” letteralmente a Coulibaly seguendolo come un’ombra. Sempre nel vivo della manovra, serve anche l’assit che Mota tramuta in calcio di rigore.: terzo gol in campionato e un assist all’interno di una prestazione sontuosa per attenzione, corsa e personalità. Una delle rivelazioni di questo Monza: se la nazionale azzurra ci sta facendo un pensiero, è il caso di accelerare i tempi.(dal 38’ st: conferma la prova positiva dell’Olimpico, sdoppiandosi molto bene tra le linee. Contributo importante sul piano della corsa, solo il palo gli nega la gioia del gol.(dal 20’ st: entra dando un contributo tangibile sul piano fisico e della voglia: timbra addirittura due pali. In crescita): in avvio tocca moltissimi palloni ma non sempre riesce ad essere efficace. Con un mix di astuzia e talento avvia l’azione del gol di Carlos Augusto. Sfiora la rete personale in almeno due circostanze.: ha una enorme voglia di fare e mettersi in mostra, è protagonista fin dalle prime battute. Sprinta di continuo, lanciandosi su ogni pallone e mettendo alle corde la difesa campana. Con un tacco firma un assist vincente prima del meritato gol personale. Straripante.(dal 38’ stPalladino concede al giovane 2004 la passerella finale): quinta vittoria in campionato in due mesi. Il suo Monza sprigiona un gioco corale arioso, godibile e assolutamente convincente. Bravo a dare un’identità ad una squadra in così poco tempo e a gestire efficacemente una rosa molto ampia. I nove punti sul terz’ultimo posto testimoniano la bontà del suo lavoro.