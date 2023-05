Sassuolo-Monza 1-2







Di Gregorio 6: rigore imparabile, serata di tuffi ordinari.



Izzo 5: male due volte, quando nei primi minuti perde un pallone sanguinoso pressato da Bajrami e quando la tocca di mano causando il rigore.



Marì 6: con le maniere forti, ok, ma Pinamonti resta buono buono.



Caldirola 5,5: in raddoppio costante su Berardi, che lo costringe al giallo. Salterà la prossima.



(53’ Marlon 6: dà una mano soprattutto in costruzione, con lui dietro il Monza imposta più sereno)



Ciurria 7: prestazione a due facce. Eccessivamente abbottonato da quinto nel primo tempo, incontenibile da trequarti di destra nella ripresa. Segna il gol del pareggio forte, sotto la traversa, su cross di Birindelli.



Pessina 7: trascina il Monza verso la vittoria, tenendosi l’inserimento fatale per i minuti di recupero. Segna il 2 a 1 e corre sotto la curva (dall’altra parte del campo), osannato dai suoi tifosi.



Sensi 5,5: nei due con Pessina dall’inizio, Henrique dalla sua parte ha la meglio, lui va piano.



(53’ Birindelli 7: con Rovella e Vignato, l’uomo che ha trasformato il Monza. Un cross dopo l’altro, tra cui l’assist per Ciurria)



C. Augusto 6: finché c’è Berardi gioca col freno a mano tirato. Nel finale si sgancia.



Mota 6: quando Palladino lo tira giù il Monza cambia marcia. Strano ma vero.



(76’ Vignato 7: molto interessante questo 2004. Prima una sventola dal limite, poi l’assist nel recupero per Pessina…)



Caprari 6,5: è ispirato ma non punge.



(53’ Rovella 7: tra lui e Sensi in questo momento non c’è paragone. Tuttocampista)



Petagna 5,5: fa la lotta con Ruan e lo fa ammonire. Poco altro. Un passo indietro rispetto alla partita col Napoli.



(87’ Gytkjaer s.v.)



All. Palladino 7: si tiene il meglio per il secondo tempo. Sotto di un gol, la ribalta coi cambi (e la superiorità numerica).