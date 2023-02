: incolpevole sulla rete di Messias, quando peraltro riesce a toccare la conclusione potente del milanista, viene graziato da Theo Hernandez nella ripresa. Tiene in partita i suoi con una bella parata su Tonali e un’uscita tempestiva su Saelemaekers.: non sfigura davanti a un avversario come Leao. Firma un paio di anticipi determinanti nel primo tempo, badando a contenere la fisicità del portoghese nelle altre circostante. Rimedia un giallo evitabile che non lo condiziona eccessivamente.(dal 26’: partecipa all’assalto finale senza riuscire ad incidere): leader della difesa monzese, gioca con grande concentrazione ed autorità, sbrogliando molte situazioni potenzialmente pericolose facendo leva su senso della posizione e brillantezza fisica. Concede pochissimo ad Origi.: meno autoritario del solito, commette qualche sbavatura di troppo in fase di impostazione senza riuscire a far ripartire il gioco con velocità dalla sua parte. Cresce nella ripresa quando il Milan arretra il proprio baricentro.: un vero e proprio esame di maturità contro Leao e Theo Hernandez. Resta spesso ancorato in difesa, ma in più di una circostanza quando il Milan aumenta i giri del motore va in difficoltà.(dal 14’ st: all’esordio stagionale, si fa notare per la buona personalità e il piglio aggressivo con cui entra in campo).: tra i più lucidi nel primo tempo, nonostante la mediana biancorossa soffra i muscoli e la mobilità del centrocampo rossonero. Ammonito, sarà squalificato.(dal 25’: il suo ingresso incide positivamente sulla partita: con determinazione e voglia trova un paio di suggerimenti in verticale che innescano ora Mota ora Ciurria): Palladino lo preferisce a Sensi in mediana. Spesso in inferiorità numerica a centrocampo, si disimpegna comunque con intelligenza e attenzione, senza però riuscire mai ad innescare gli avanti biancorossi. Nega un gol a De Ketelaere nel finale di match.: ai margini del gioco nel primo tempo, cambia passo nella ripresa quando il Milan perde metri. Si conferma elemento indispensabile sia come fonte di gioco sia come stoccatore: suo il palo che mette i brividi a Tatarusanu.: inizia sulla destra, gestendo il pallone senza cercare la giocata di prima intenzione. Conquista molti calci pazziati, ma non riesce mai a farsi valere negli ultimi sedici metri. Nella ripresa cala fisicamente perdendo lucidità: primo tempo anonimo. Nella ripresa si riscatta fornendo un assist a Petagna e gestendo qualche possesso in più, ma senza riuscire mai ad incidere in zona gol.: ha sulla testa a migliore occasione dopo nemmeno un minuto di gioco, ma Tatarusanu è attento. Ad inizio ripresa altra occasione, stavolta di destro: conclusione centrale. Un pomeriggio di grande sofferenza nella morsa Thiaw – Tomori, ma almeno trova la porta.(14’ st: porta lucidità e gioco in verticale nel momento in cui il Monza cerca il tutto per tutto).: si spezza la serie positiva di otto risultati di questo 2023. La scelta di rinunciare a Sensi in favore di un tridente più “pesante” non sembra pagare, considerando il primo tempo anonimo dei suoi. Tuttavia nella ripresa la squadra si scuote, riuscendo ad impensierire il Milan in almeno un paio di circostanze.