: firma almeno tre interventi decisivi, consentendo ai suoi di blindare il risultato. Si conferma elemento di solidità e notevole reattività tra i pali: una delle sorprese di questo Monza.: la sua esperienza è fondamentale per l’equilibrio della difesa monzese: attento in marcatura, prezioso quando si sgancia per andare a disturbare la mezzala azzurra. Prestazione efficace di grande spessore tattico.(38’ st Antov s.v.): bracca Osimhen con efficacia: la forza fisica straripante del nigeriano emerge solo a sprazzi. Una prova di maturità, senza amnesie, e di grande solidità.: conferma di vivere un ottimo momento di forma. Gioca con sicurezza sbrogliando diverse matasse complicate e applicandosi in un pressing a tratti davvero intenso e “alto”: Ferma con le cattive Osimhen l’unica volta che gli sfugge.: meno appariscente di altri elementi, risulta comunque utile in diverse fasi di gioco: nel primo tempo contiene l’intraprendenza di Olivera e le scorribande di Zielinsk, nella ripresa, spostato sulla trequarti, copre molto campo per contenere la pressione azzurra: promosso.: prova maiuscola del monzese capitano. Giocatore imprescindibile per intelligenza tattica e capacità di dare equilibrio all’intera formazione. Contro la mediana titolare dei campioni d’Italia Svaria moltissimo, distinguendosi ora per un recupero in difesa, ora per un assist ai compagni in avanti.: gioca con personalità al cospetto di avversari più dotati sul piano fisico e dell’aggressività. Si conferma prezioso e ordinato, capace di imprimere il giusto ritmo alla manovra biancorossa, il tutto con una personalità notevole.(31’ st: entra per contenere la crescita del Napoli): suo lo strappo che origina il vantaggio monzese. Contro i campioni d’Italia conferma di avere doti e qualità fuori dal comune: in questo momento pochissimi gli esterni che possono rivaleggiare con lui in Serie A per il mix di tecnica, forza fisica e capacità balistiche.: bravo nel finalizzare una splendida azione corale che gli vale il quinto centro in campionato. Ripaga la fiducia di Palladino nonostante una prestazione in chiaroscuro a Torino con una prova fatta di scatti e tagli che disorientano i centrali azzurri.: ispirato ed efficace sin dal via, mette costantemente in difficoltà il binario difensivo del Napoli fino al gol del vantaggio, nel quale entra con una giocata preziosa. Con lo scorrere dei minuti – e il vantaggio – arretra il suo raggio d’azione, lottando per difendere più palloni possibili. Compito svolto con efficacia.(23’ st: inserito per garantire corsa e brillantezza, svolge il compito adeguatamente): torna titolare dopo oltre un mese. Lotta con impegno contro la coppia centrale azzurra, conquistando e difendendo più di un possesso in avanti: il pregevole gol dell’ex è la ciliegina sulla torta della sua prestazione.: dopo le vittorie contro Juventus e Inter, il tecnico napoletano alla guida dei biancorossi firma un altro prestigioso successo in una stagione incredibile per sé e per un Monza che non vuole più fermarsi. Gara preparata alla perfezione, con tutte le scelta che si sono rivelate efficace. Riuscirà Adriano Galliani a trattenerlo in Brianza?