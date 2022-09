Lecce-Monza 1-1



Di Gregorio 7: il punto conquistato è soprattutto merito suo con due parate prodigiose sul finale.



Marlon 5,5: inizia bene ma si fa infilare da Ceesay nell’azione del pareggio.



Marì 6,5: ogni pallone da quelle parti è sua preda.



Izzo 5,5: partita incolore, a volte distratto e poco lucido negli interventi-



Birindelli 5,5: soffre le scorribande del solito Banda con cui spende il giallo che costringe Stroppa a sostituirlo.



(dal 1’ s.t. Molina 5,5: come il compagno sostituito deve fare i conti prima con Banda e poi con Rodriguez soffrendo.)



Pessina 5,5: cerca di proporsi ma non fa abbastanza da rendersi pericoloso.



(dal 13’ s.t. Valoti 5,5: poco ispirato, poteva fare di più.)



Rovella 6: le azioni partono da lui, fa girare palla da regista davanti alla difesa.



(dal 13’ s.t. Colpani 6: molto presente nelle azioni sia in difesa dove aiuta nel raddoppio e si propone in avanti)



Sensi 6,5: disegna la punizione che sblocca il match.



(dal 43’ s.t. Machin sv)



Carlos Augusto 6: spinge tanto sulla fascia, manca in concretezza.



Mota 5: incide troppo poco, il tabellino dei tiri dice zero.



Caprari 6: si guadagna la punizione segnata da Sensi, nulla di più.



(dal 13’ s.t. Ciurria 5,5: poteva dare una scossa ma non costruisce nulla.)



All. Stroppa 5,5: inizia bene confermando il buon possesso palla anche se poco produttivo rischiando qualcosa ma la difesa ha tenuto bene nel primo tempo. Il gol arriva infatti da un calcio piazzato disegnato da Sensi, mentre l’attacco riceve pochi palloni e lo dimostra la prestazione di Mota. Nella ripresa perde il pallino del gioco e la squadra è remissiva, i cambi sortiscono poco e adesso ha il peso di un “caso Petagna”.