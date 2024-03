Monza-Milan, nuovi contatti per Maldini

giornate. Partendo, a parte nell'ultima partita, sempre dalla panchina. Qualcosa è scattato in, una scintilla che lo ha portato a diventare decisivo come mai prima d'ora. Giocate che hanno contribuito alle quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque daldi Raffaele Palladino, che sta dando sempre maggiore spazio al trequartista classe 2001, arrivato a gennaio dall'Empoli, dove aveva trascorso - senza brillare - la prima parte di stagione, via. I rossoneri, battuti proprio nell'ultimo periodo dai biancorossi, restano proprietari del cartellino di Maldini e nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti per parlare del suo futuro.

A Monza sono infatti convinti che il talento di Daniel abbia appena iniziato a sbocciare e non vogliono farsi scappare l'opportunità di acquistarlo a titolo definitivo la prossima estate, alla fine del prestito. Adriano, per iniziare a porre le basi dell'offerta da presentare al Milan tra un paio di mesi. La valutazione che fanno i rossoneri èdi euro, le stesse cifre che erano state pattuite la scorsa estate con l'Empoli per diritto di riscatto e controriscatto, e la presenza dila scorsa settimana è un altro indizio di come le cose, per il futuro di Daniel, stiano cominciando a muoversi in maniera concreta.