Monza-Milan è il terzo anticipo della 23esima giornata di Serie A, il secondo di sabato 18 febbraio con calcio d'inizio all'U-Power Stadium a partire dalle 18. Il derby della passione per ad e patron del club brianzolo, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, entrambi annunciati come presenti allo stadio, e coloro che hanno reso grandi i rossoneri in Italia, Europa e nel Mondo. Raffaele Palladino con i suoi è letteralmente da record dato che è l'unica squadra imbattuta in Serie A in questo 2023 e punta un piazzamento europeo distante 1 punto. Stefano Pioli, invece, dopo la vittoria sul Torino si è confermato con il fondamentale successo di Champions contro il Tottenham e vuole definitivamente portare i suoi fuori dalla mini-crisi che ha compromesso la rincorsa scudetto.



DOVE VEDERLA - Monza-Milan, calcio d'inizio alle 18 di sabato 18 febbraio allo U-Power Stadium di Monza sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. In streaming sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc attraverso l'app e la piattaforma Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.