Il Napoli fresco campione d'Italia scenderà in campo a Monza per la 35a giornata di Serie A 2022-2023. La squadra di Luciano Spalletti sarà di scena all'U-Power Stadium oggi, domenica 14 maggio 2023, alle ore 15.00 con diretta TV e streaming su DAZN.



Le probabili formazioni di Monza-Napoli:



MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All. Palladino



NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti Partita:



Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta TV esclusiva da DAZN e si potrà vedere scaricando l'app disponibile su smart tv con un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox. Il match si potrà seguire anche su Sky Zona DAZN (canale 214). Per DAZN la telecronaca sarà di Riccardo Mancini con commento tecnico di Valon Behrami. La partita si potrà seguire in streaming sull'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet previo abbonamento.