Monza, Palladino in scadenza: la Serie A osserva

Marco Demicheli

Come un déjà vu, la stessa situazione vissuta un anno fa di questi tempi per quanto riguarda il futuro di Raffaele Palladino si sta ripetendo. Un contratto con scadenza 30 giugno con il Monza non rinnovato e la sensazione che l'accordo per prolungarlo non sia così vicino, anzi. Dopo il buon campionato all'esordio del club brianzolo in Serie A nella sua storia (con la promozione dalla Primavera dopo l'esonero di Stroppa), la seconda stagione sta confermando quanto di buono aveva già fatto vedere il giovane allenatore dei brianzoli. Che, rispetto a qualche mese fa, sta mettendo in mostra anche una maggiore capacità di variare e cambiare anche a livello tattico, arrivando spesso a schierare la squadra con un 4-2-3-1 nelle ultime settimane, rispetto a quello che sembrava essere un dogma per lui, il 3-4-2-1.



LA A OSSERVA - Una qualità in più, quella di sapersi adattare e innovare, che sta spingendo sempre più squadre a pensare a Palladino per il proprio futuro. Le voci su Napoli e Juventus vanno avanti da tempo, l'opportunità più concreta che potrebbe presentarsi per lui nei prossimi mesi può essere invece la Fiorentina. Con Italiano che sembra ormai deciso a lasciare i viola per provare una nuova avventura, un profilo di quelli che verranno valutati sarà proprio quello dell'ex attaccante - tra le altre - di Genoa e Juventus. Che un anno fa, non a caso, decise di rinnovare a fine stagione soltanto per un anno in più e che adesso è pronto a compiere un altro salto in avanti.