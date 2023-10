, tecnico del, presenta in conferenza stampa la sfida con il Sassuolo con un annuncio importante:- "Dobbiamo prendere sempre il lato positivo delle cose e alcuni nostri numeri sono importanti come possesso palla e occasioni da gol. Ovviamente c'è sempre da migliorare perché il percorso è appena iniziato e devono migliorare anche i singoli. Il Sassuolo è una squadra forte, in saluta, con individualità importanti e allenata molto bene. Vanno a mille e sono in fiducia ma il mio Monza va a mille, è avvelenata e ha fame e voglia di mettere in difficoltà il Sassuolo".- "Il Sassuolo non è solo Berardi perché ci sono anche Pinamonti e Laurienté, giocano bene a calcio e non è un caso che hanno battuto la Juventus e l'Onter. Berardi ovviamente sposta gli equilibri ma mi concentro sull'aspetto globale della squadra".- "Gomez è un campione nella testa oltre che in campo, ovviamente viene da un percorso particolare. E' stato fermo e va rimesso a posto fisicamente. Ma ha tanta voglia, verrà convocato e sarà della partita. Ci tiene molto a fare bene e ha portato una bella energia al gruppo".- "Noi lo dobbiamo mettere in condizione fisica, poi a calcio sa a giocare e conosce bene il nostro sistema di gioco. E' un calciatore universale, già in allenamento gli ho visto fare ottime cose senza avergli detto nulla. Dovrà integrarsi e ritrovare minutaggio e ritmo gara. Gomez era uno dei nostri obiettivi, nel momento in cui ha rescisso il contratto abbiamo accelerato anche per via dell'infortunio di Caprari. Se sta bene sposta gli equilibri".- "Psicologicamente la squadra sta bene, probabilmente ci mancano i due punti con il Lecce. Ma credo che nel campionato certe situazioni possono capitare e riequilibrarsi, magari ci saranno anche gare dove otteniamo di più e in realtà meritiamo meno. Siamo avanti nel nostro percorso e sono felice di questo. Rispetto alla passata stagione abbiamo 5 punti in più ma in particolare sono felice delle prestazioni del Monza che sono arrivate anche contro squadre molto importanti e forti. Dobbiamo guardare sempre il lato positivo, concentrarsi sul presente e non fare paragoni con la passata stagione".- "Deve ancora lavorare tanto, parlo parecchio con lui e stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra".