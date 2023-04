Le parole ai microfoni di Sky Sport del tecnico del Monza, Raffaele Palladino, a pochi minuti dalla sfida contro lo Spezia: "Non sono scaramantico, la salvezza è il nostro obiettivo da inizio stagione e dovrà esserlo finché non sarà raggiunta matematicamente. Dobbiamo fare le cose bene, come abbiamo sempre fatto. Siamo pronti a finire al meglio il campionato, sapendo che stasera ci aspetta una partita molto importante".



La squadra adesso è più matura?

"Avevo chiesto ai ragazzi maturità, ci mancava questo ultimo step di affrontare grandi squadre nel modo giusto. La squadra ha reagito bene e dobbiamo andare avanti così, sappiamo che mancano sette partite e dobbiamo continuare con questo entusiasmo".



Il gioco è il vostro punto di forza?

"Lavoriamo sui principi di gioco tutta la settimana, il calcio moderno non è più statico e i giocatori devono saper occupare tutte le posizioni. Ho la fortuna di poter contare su calciatori intelligenti e il merito è anche della società che ha costruito questa rosa con tanti italiani di valore".