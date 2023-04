Anche Raffaele Palladino si sofferma dinanzi ai microfoni di Sky Sport per parlare del match con l'Inter in programma fra pochi minuti. "Sarà sicuramente una partita diversa rispetto all'andata, siamo cresciute entrambe come squadre. Dobbiamo essere concentrati, poi mi interessa la personalità: oggi l'Inter sicuramente vorrà fare punti, ma noi vogliamo la prestazione - dice il tecnico del Monza -. La vittoria in Champions avrà dato morale e autostima, ci aspettiamo un'Inter carica; noi dovremo essere bravi a limitarli. Siamo qui preparando bene la partita e ci teniamo a fare bene, poi i risultati sono figli anche degli episodi".