Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, mister Raffaele Palladino ha parlato anche del suo possibile rinnovo di contratto col Monza:



"Qui a Monza sto benissimo ma non è il momento giusto di parlare del mio prolungamento contrattuale. Non voglio sprecare nemmeno un minuto della mia giornata quotidiana su cose extra calcistiche. A fine campionato ci sarà tempo e modo di parlarne", le dichiarazioni del tecnico attualmente in scadenza coi brianzoli.