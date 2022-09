Il nuovo tecnico delRaffaeleha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Juventus di domenica: "I giorni sono stati relativamente pochi, le ore molte, ho quasi preso la residenza a. Abbiamo lavorato sull’aspetto tattico e sono molto soddisfatto. Con la Juve vorrei vedere un atteggiamento coraggioso, dobbiamo alzare il livello di intensità perché affrontiamo una squadra forte. Sono sicuro che i ragazzi andranno in campo mettendoci il cuore, hanno voglia di rivincita e rivalsa."A Monzello conoscevo già l’ambiente e i giocatori, sono rimasto piacevolmente colpito dal gruppo, sono ragazzi pronti a mettersi in discussione, voglio vedere tutti e nessuno deve sentirsi escluso. Individualmente siamo molto forti, perciò abbiamo la possibilità di provare varie soluzioni, ho provato la difesa a 3 e a 4 ma non ho ancora deciso. Dovremo mantenere un certo equilibrio nelle varie fasi"."Se la Juve avesse vinto domenica scorsa sarebbe a due punti dalla vetta, la loro condizione psicologica può essere condizionata dalla situazione di classifica e dagli infortuni, ma sono sicuro che arriveranno molto forte ad aggredirci, noi dobbiamo rispondere con una prestazione di forza"."Non sono emozionato, magari non mi sono ancora reso conto, ma la mia storia dice questo, è una questione caratteriale. Non vedo l’ora di andare in campo, sto vivendo un sogno. Se sono pronto lo dirà il tempo"."Ha un leggero fastidio muscolare, ci dispiace molto. Dany Mota è un ragazzo con grandi qualità, può giocare in più ruoli".