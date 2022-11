Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-0 contro la Salernitana. “Ho iniziato davvero da poco ad allenare quindi è normale che io sia inesperto, però non ho avuto paura e ho cercato di inculcate ai ragazzi una mentalità oggi hanno fatto tutto da solo e sono stati davvero bravi. Ci tengo a ringraziare lo staff che ha lavorato tanto, e la società, che per qualunque cosa ci sia bisogno ci sono sempre”.Non mi piace parlare di mercato però ti rispondo: ho la fortuna di avere attaccanti diversi, bravi e duttili. Mota in campo aperto è devastante, ha qualità, tecnica e forza e pensavo avesse più difficoltà ma si applica tanto e cresce di partita in partita. Petagna p una classica prima punta che aiuta a legare il gioco e lo stesso vale per Gytkjaer. Io devo calorizzare loro, poi sul mercato vedremo quello che ci sarà da fare. Spero si faccia il meno possibile perché pi si rischia di fare dei danni e io non voglio toccare la magia che si è creata.È devastante. Mi sorprende giorno dopo giorno, ha fatto 3 partite in una settimana e ha dei dati fisici incredibili: sprinta e ha ampi margini di miglioramento. Nasce da terzino ma questo penso sia il ruolo più adatto a lui. Deve migliorare dolo nell’ultimo passaggio ma lavora tanto e sono sicuro che migliorerà. Per me può arrivare i n Champions League.Non sono scaramantico anche se sono napoletano. Era importante chiudere bene e dare continuità a quanto fatto di buono in questo periodo. È un peccato fermarsi perché la squadra era in netta crescita.