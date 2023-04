Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in merito alla sfida contro l'Inter, proveniente dalla vittoria col Benfica ai quarti di Champions League, domani a San Siro.



LA PRESTAZIONE - Inizialmente, il tecnico campano ha parlato dei 6 punti nelle ultime sette partite, in cui la sua squadra ha sempre preso gol: " Rispetto a prima stiamo giocando anche meglio e la squadra lo percepisce. Rispetto ai risultati, non voglio parlare di sfortuna, semmai di qualche errore individuale di troppo. E in serie A li paghi. Le prestazioni sono in crescita, ma lo è anche la maturità di squadra. Il nostro baricentro con l'Inter sarà quello di una squadra che vuole fare la partita e dovremo sfruttare i punti deboli che ogni squadra ha. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Sappiamo di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza."



LA RISPOSTA - Infine, Palladino ha risposto alle dichiarazioni dell'agente di Cragno, Battistini: "Gli agenti fanno il proprio lavoro, non giudico le parole di Battistini. Cragno è un grande professionista e ha accettato il ruolo di secondo portiere con grande umiltà".