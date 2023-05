Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo: "Oltre ai nostri demeriti, per il primo tempo c'è da fare i complimenti a loro, squadra forte, con grandi giocatori. Ci hanno fatto giocare male, è stato uno dei primi tempi peggiori da inizio anno. Sono allenati bene, potevamo fare meglio, ma è stato meritato da parte loro. Siamo entrati nella ripresa con un altro piglio, abbiamo trovato più linee di passaggio, poi loro sono rimasti in 10 e ne abbiamo approfittato. Abbiamo avuto maturità, si è fatto un grande lavoro, l'abbiamo fatta girare bene. Voglio fare i complimenti a chi è entrato oggi, sono entrati tutti bene: Vignato che non giocava da tanto, Rovella che ha cambiato la partita, ma tutti. Ho messo in campo dei giocatori, non ho fatto niente. Con 5 cambi oggi il calcio è così".



ROVELLA - "Gli voglio bene e gli parlo spesso. Gli devo dare qualcosa, stravedo per lui, è bravissimo. La gratificazione è che si ricordi di me e spesso gli do consigli su dove può migliorare, perché ha tanti margini. Il suo percorso di crescita passa attraverso anche panchine e sostituzioni. Lui è il futuro della Nazionale, è straordinario e gli ho fatto i complimenti a fine gara. Con questa mentalità può fare bene".



CHIAMATA DELLA JUVE - "Ci sono tanti messaggi da leggere e tante chiamate, ma la loro non è ancora arrivata. Ora andrò a riposare, ma prima chiamerò la mia famiglia".