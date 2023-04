"Abbiamo lavorato per ripetere la partita dell'andata, sapendo che questo match arriva in mezzo a due gare molto importanti per loro. Magari saranno più stanchi". Queste le parole di Matteo Pessina a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio di Inter-Monza. "Lottiamo per obiettivi diversi, ma abbiamo fatto bene quest'anno e vogliamo continuare a stupire. L'Inter ovviamente deve raggiungere il quarto posto e fare bene ancora in Champions. Gara di attesa? Ci aspettiamo che loro partano forte, è nelle loro corde, poi magari potrebbe subentrare la stanchezza considerando gli impegni europei".