La stagione è ancora sul viale del tramonto – dato lo spareggio salvezza che si terrà questa domenica tra Verona e Spezia e l’attesissima finale di Champions League con protagoniste l’Inter e il Manchester City – ma il Monza, la migliore neopromossa nei top5 campionati europei, sta già sondando il mercato. Adriano Galliani sembra pronto a siglare il primo colpo per i brianzoli.



IL PROFILO - Si tratta di Ignacio Aliseda, centravanti argentino classe 2000, di proprietà del Lugano. Il Nazionale U23 dell’Albiceleste ha già dato il via libero per il trasferimento in Serie A e le due società stanno limando gli ultimi dettagli per trovare un accordo definitivo. Rapido, scattante e con una spiccata dote nel dribbling, l’ala sinistra troverebbe il suo collocamento nello scacchiere di Palladino come alternativa a Caprari. Aliseda è pronto a vestire la maglia del Monza.