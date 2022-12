Filippo Ranocchia può salutare il Monza a gennaio. Come riporta Tuttosport, il centrocampista classe 2001 può interrompere il suo periodo in prestito in Brianza, facendo così ritorno alla Juventus. Cremonese e Salernitana monitorano con attenzione la situazione, pronte a dare l’assalto al giocatore in caso di ritorno a Torino.