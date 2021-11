Come riportato da Il Gazzettino di Padova, la dirigenza del Monza ha presentato la prima offerta al Padova per assicurarsi Luca Moro, giovane attaccante in prestito al Catania: messi sul piatto due milioni di euro per assicurarsi il classe 2001. Operazione imbastita in anticipo per battere la folta concorrenza: il giocatore, salvo deroghe, potrà giocare con i brianzoli solo la prossima estate, avendo già vestito due maglie in questa stagione.