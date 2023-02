Gabriel Paletta ha risolto il contratto con il Monza. Le parti si separano consensualmente dopo tre anni nei quali hanno festeggiato la doppia promozione della Serie C alla A. Quest'anno Paletta ha una sola presenza in Coppa Italia. Ecco il comunicato ufficiale che conferma la risoluzione: "AC Monza comunica che Gabriel Paletta e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. Arrivato in Brianza nel novembre 2019, il difensore ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione di AC Monza dalla Serie C alla Serie A. A Gabriel, esempio di serietà e passione dentro e fuori dal campo, un affettuoso augurio per il suo futuro".