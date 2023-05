In un turno infrasettimanale denso di grande calcio, la 33ª giornata di Serie A ci regala questo scontro che, specialmente per il club capitolino, può diventare fondamentale nella corsa Champions. La Roma, dopo il pareggio casalingo contro il Milan, si ritrova appaiata proprio con i rossoneri – e con l’Inter – al 4° posto in campionato. Il rullino di marcia in trasferta dei giallorossi, ultimamente, non è dei migliori: un solo successo negli ultimi 9 incontri ufficiali, con 2 pareggi e ben 6 sconfitte. Di contro, il Monza vuole proseguire la sua straordinaria stagione, puntando l’8ª posizione, attualmente occupata dal Bologna. Le recenti vittorie contro Spezia, Fiorentina ed Inter hanno permesso alla formazione di Palladino di salvarsi con largo anticipo, diventando la miglior squadra debuttante di questo secolo. Da sfatare il tabellino di marcia casalingo che ha visto i brianzoli ottenere un’affermazione solo 2 volte nelle ultime 5 occasioni.Primo, storico Monza-Roma di Serie A. C'è però un precedente in campionato: cadetteria 1951-1952, 0-2 per i giallorossi. All’andata, all’Olimpico, fu 3-0 per i capitolini: doppietta di Dybala al 18’ e 32’, centro di Ibanez al 61’. Una curiosità: se si considerano anche tutti i Roma-Monza già disputati, i brianzoli non solo hanno fatto zero punti contro i giallorossi ma non hanno mai trovato la via del gol nella porta avversaria.