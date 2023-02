Il Monday Night della 21a giornata di Serie A è Monza-Sampdoria, scontro diretto per la salvezza nel quale Palladino dovrà fare a meno di Sensi squalificato. In attacco dovrebbe esserci Mota Carvalho e non Petagna, dietro più Caldirola di Marlon. Nella Samp Djuricic è favorito su Cuisance per giocare sulla trequarti e Gunter è in vantaggio su Murru. La partita sarà visibile sia su Sky che su Dazn.



Le probabili formazioni:



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Mota Carvalho. All.: Palladino.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: Stankovic.