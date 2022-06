Il Monza non vuole fare la comparsa nella sua prima, storica, stagione in Serie A. Adriano Galliani ha staccato la spina giusto qualche giorno e ora è già al lavoro per costruire una rosa che possa stupire tutti. Stefano Sensi è il grande colpo designato per il centrocampo e potrebbero bastare 15 milioni per accontentare l’Inter. Una pista da seguire con grande attenzione nei prossimi giorni.



L’UOMO CRAGNO - La campagna acquisti può partite dal portiere in casa Monza: l’obiettivo numero uno risponde ad Alessio Cragno, retrocesso in B con il Cagliari e legato ai sardi fino al 2024. Primi contatti con il suo entourage è sfida aperta a Torino e Fiorentina. Si parte da una valutazione di 15 milioni di euro.



CANDREVA SI' - Passi avanti anche per Antonio Candreva:il centrocampista romano sarebbe molto attratto dal nuovo progetto Monza. Galliani fiuta un colpo di grande esperienza e qualità. Il prossimo step sarà quello di trovare una quadratura economica con la Sampdoria ( potrebbero bastare 1,5 milioni). Chi non tornerà a giocare in Brianza è Mario Balotelli nonostante gli ultimi rumours.