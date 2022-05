Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha palato così a Sky dopo la conquista della promozione in A contro il Pisa: "E’ bello, sono molto emozionato. Una soddisfazione incredibile, per il lavoro importante che abbiamo fatto. Arrivare qua con il gol al 95’, andare sotto 2-0 in questo ambiente e avere gli attributi per vincere è una cosa fantastica”.



Avevi già conquistato la promozione con il Crotone: questa com'è?

“Questa è diversa, la proprietà è di un’altra categoria e se la merita. Bello per Galliano, Berlusconi e Antonelli, che ha iniziato dall’Interregionale. Io do sempre il massimo, prendendo anche le critiche”.



E' stata dura?

“Durissima. Abbiamo eliminato Brescia, Benevento e Pisa: tutti squadroni che potevano essere al posto nostro”.



Una dedica?

“Io mi tengo il mio staff e poi dedico a Berlusconi e Galliani, che si meritano questo