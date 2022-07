Nuovo giorno e nuovo acquisto per il Monza. Adriano Galliani è scatenato, sta chiudendo un giocatore al giorno e oggi potrebbe essere il turno di Pasquale Mazzocchi, in uscita dalla Salernitana. I biancorossi hanno già l'ok del giocatore e in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli tra club: sarà un trasferimento a titolo definitivo, per Mazzocchi pronto un contratto di cinque anni.