L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Nicola Rigoni, nato a Schio il 12/11/1990, all'A.C. Monza.



Con la maglia del ChievoVerona Nicola ha disputato 83 partite tra Serie A (79) e Coppa Italia (4). Ha segnato in entrambe le competizioni: in Serie A ha fatto centro 4 volte, in Coppa Italia ha realizzato una rete.