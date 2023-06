L'ufficialità è arrivata. Raffaele Palladino rinnova il suo contratto con il Monza sino alla prossima stagione. Prolungamento annuale per il tecnico brianzolo - sino al 30 giugno 2024 - premiato per la straordinaria stagione disputata sulla panchina lombarda che vede la società lottare per una storica prima qualificazione in Europa. Cadono così gli scenari che vedevano Palladino come uno dei possibili successori di Allegri alla Juventus.



IL COMUNICATO - "AC Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Alla prima stagione in Serie A Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo. In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione!"