La morte del proprietario del Monza Silvio Berlusconi ha scosso tutto l'universo calcistico e non solo. Numerosi i cordogli e i ricordi rivolti al Cavaliere, tra cui anche la proposta del Consiglio Comunale brianzolo, in corso proprio in questo momento: intitolare lo Stadio Brianteo - conosciuto come UPower Stadium per motivi di sponsorizzazione - proprio all'ex presidente del Milan. La richiesta è partita dal consigliere consigliere Martina Sassoli, che ha depositato la mozione per chiedere alla Giunta di avviare l'iter presso la Prefettura.