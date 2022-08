Andrea Petagna è pronto per iniziare una nuova avventura al Monza. L'attaccante, ceduto dal Napoli per far spazio all'arrivo ormai imminente di Simeone, è in Lombardia per le visite mediche, che sono già in corso alla clinica Columbus di Milano. Al termine dei controlli, Petagna firmerà il contratto con i biancorossi.