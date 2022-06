Nemmeno il tempo di finire i festeggiamenti per la prima promozione in Serie A, che il Monza si è già messo al lavoro per rinforzare pesantemente la propria rosa.l'obiettivo fissato da Adrianoper la prima serie A della storia monzese. Che ha aggiunto: "Per andare dalla C alla B abbiamo dovuto rivoluzionare la rosa, idem dalla B alla A". La sensazione è che il Monza cambierà tanto nella prossima stagione con i rischi del caso. Peccato perchè nella rosa attuale ci sono tanti giocatori che la serie A l'hanno già fatta anche a buoni livelli: da Paletta a Donati, da Caldirola fino a D'Alessandro. Occhio, insomma, alla rivoluzioni.Galliani, intanto, ha scelto di potenziare la propria squadra mercato: da ieri è operativo Jean François, ex uomo mercato di Olympiakos e Nottingham Forest. Perchè questa scelta? Secondo quanto appreso da CM.com, il Monza intende così aprire i propri orizzonti all'estero. D'altronde tra i tre protagonisti della cavalcata in serie A ci sono tre giocatori stranieri che erano poco conosciuti ai più: il polacco Christian, il brasiliano(che piace molto all'Inter) e il talento del Portogallo Under 21,Al Monza, in questi giorni, sono stati accostati decine di giocatori: da, dafino a. Tutti nomi importanti di giocatori nel giro della Nazionale o comunque calciatori di prima fascia. L'indirizzo del mercato, insomma, sarà questo. Arriveranno pochi giovani e tanti giocatori già pronti per fare un grande campionato di serie A. Quando arriveranno i primi? Con calma, non c'è fretta. Ilha una rosa che comprende almeno una quarantina di calciatori con i rientri dai prestiti. Prima bisogna sfoltire, poi si penserà agli arrivi. In Brianza i tifosi si aspettano un'estate con i botti!