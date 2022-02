L'ex bomber della Nazionale femminile e tecnico di Milan e Lazio Carolina Morace all'Isola dei Famosi? Una notizia che è stata smentita dalla diretta interessata che però ha tenuto una porticina aperta a una futura partecipazione a un reality show: "Sto leggendo molti articoli riguardanti una mia eventuale partecipazione all’edizione 2022 di un noto reality. Tuttavia, devo smentire questa notizia. Ho molti progetti per quest'anno ma non la partecipazione a questo programma. In futuro chissà… mai dire mai".