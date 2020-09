Il giorno dopo l'ufficialità del suo ritorno alla Juventus, Alvaro Morata parla a JTV.



"Tornare qui è una bellissima sensazione, sono felicissimo e non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni. La mia prima avventura qua è stata molto bella, ora sono maturato come giocatore e come persona quindi penso che sarà un altro bellissimo percorso. Per la Juve sono sempre pronto, è una grandissima squadra e una famiglia. Quando sei in un posto che senti come casa tua, hai sempre voglia di tornarci."



"È stata una delle più belle esperienze della mia carriera giocare in quella squadra che non aveva solo Andrea Pirlo ma tanti campioni e adesso se sarà un 50% di quello che era con la palla al piede credo che ci sarà da imparare e la squadra giocherà bene. Ho visto la prima partita l'altro giorno e penso che si senta tanto la sua mano e non vedo l'ora di mettermi a sua disposizione. Ero in contatto con quasi tutti i miei ex compagni qua: sono dei veri amici, puoi parlare con loro di tutto".



Infine: "Non so quanti gol farò ma posso promettere tanto lavoro. Ho voglia di correre dappertutto e dare una mano a questa squadra perché bisogna continuare a vincere. Avrò la possibilità di farlo nello stesso stadio di allora e sarebbe molto bello segnare lì il primo gol ma non penso a questo. Penso a mettermi a disposizione della squadra e sono molto contento".