Attraverso un lungo post su Instagram,ha salutato l'Atletico Madrid: "Cari Atléticos, giocare nell'Atletico Madrid è stata una delle cose migliori della mia vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio abbonamento al Metropoliano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibil in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito come uno in più dal momento in cui sono arrivato. Lottare per questi colori è stato un autentico orgoglio ed esultare ai gol con questa maglia è un sogno realizzato. E' un club così grande perché è la sua gente che lo rende grande. Resteranno sempre incise nella mia memoria tutte queste notti storiche che ogni calciatore sognerebbe di vivere. Nel mio cuore ci sarà sempre spazio per voi. Grazie Atleti".