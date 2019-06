Attraverso un'intervista a goal.com, versione spagnola, Alvaro Morata ha provato a fare chiarezza in merito al suo futuro: "Voglio continuare a lungo all'Atletico, mi ha cambiato la vita. In Inghilterra, l'opinione della gente mi dava molto fastidio. Al Chelsea non mi sentito valorizzato dal club e dai tifosi. Firmare per l'Atletico è stata la miglior cosa che potessi fare. A Londra parlavo con Sarri e mi diceva cose che sapevamo non sarebbero andate così. Ritirarmi all'Atletico? Mi piacerebbe. La gente ha reso il mio arrivo qui molto facile.