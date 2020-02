Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in vista del derby con il Milan. Eccone un estratto: "Il mio primo derby da presidente? Eravamo sfavoriti. E di parecchio. Entrando allo stadio incontrai Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Dissi, scherzando ma non troppo, di andarci piano. Ridevano sereni. Ottavio Bianchi impostò il suo discorso sulla differenza tra le due squadre. Voi, disse ai nostri, siete quelli seri, perbene, umili. Tra voi e loro c’è di mezzo l’oceano, c’è di mezzo la volta celeste. Insomma il derby di Milano non possono mica vincerlo quelli lì".



SU NICOLA BERTI - "Mai nessuno come lui; era in trance, ogni funzione vitale era sintonizzata sul derby".